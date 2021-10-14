Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв провёл урок физкультуры в московской школе № 1409. В роли учителя хоккеист занимался с 3-м «ж» классом, где учится его дочь Полина.

«Урок прошёл отлично. Получил заряд положительных эмоций. Детишкам всё понравилось. И, конечно, с Волком повеселились. С детьми очень сложно работать! Чтобы все тебя слушали — серьёзный труд. Благодарен учителям, которые работают с нашими детьми. Они большие молодцы!» – цитирует Шипачёва официальный сайт клуба.

Фото: ХК «Динамо»

В текущем сезоне КХЛ хоккеист провёл 17 матчей и набрал в них 30 очков: забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач.

В текущем сезоне бело-голубые с 24 очками занимают второе место в таблице Западной конференции.