Вадим Шипачёв провёл урок физкультуры в московской школе
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв провёл урок физкультуры в московской школе № 1409. В роли учителя хоккеист занимался с 3-м «ж» классом, где учится его дочь Полина.
«Урок прошёл отлично. Получил заряд положительных эмоций. Детишкам всё понравилось. И, конечно, с Волком повеселились. С детьми очень сложно работать! Чтобы все тебя слушали — серьёзный труд. Благодарен учителям, которые работают с нашими детьми. Они большие молодцы!» – цитирует Шипачёва официальный сайт клуба.
Фото: ХК «Динамо»
В текущем сезоне КХЛ хоккеист провёл 17 матчей и набрал в них 30 очков: забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач.
В текущем сезоне бело-голубые с 24 очками занимают второе место в таблице Западной конференции.
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