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В «Сочи» пошутили над секретом мотивации от Андрея Назарова

В «Сочи» пошутили над секретом мотивации от Андрея Назарова
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ХК «Сочи» в ироничной манере рассказали о способе мотивации игроков главным тренером клуба Андреем Назаровым.

В телеграм-аккаунте клуба появилось видео, на котором изображена банка с вазелином и подпись: «Мотивация от Андрея Назарова для «Сочи». Ролик доступен по ссылке.

Напомним, 47-летний специалист возглавил «Сочи» в конце сентября 2021 года. Под его руководством клуб провёл пять матчей, в которых одержал две победы. В настоящий момент сочинцы занимают 12-е место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 12 баллов после 18 матчей.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Трактором». Встреча состоится завтра, 15 октября, в Челябинске. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

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