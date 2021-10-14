ЦСКА сообщил о подписании контракта с Каменевым

Нападающий Владислав Каменев подписал контракт с московским ЦСКА.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено сроком до конца сезона-2021/2022.
Таким образом, будет поставлена финальная точка в большой трёхсторонней сделке с участием СКА, ЦСКА и «Сибири», в результате которой Валентин Зыков добрался до Санкт-Петербурга, Егор Спиридонов – до Новосибирска, а Каменев – до столицы России.
Ранее хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон. Напомним, 12 октября Каменев стал игроком «Сибири» в результате обмена со СКА.
Каменев — воспитанник «Южного Урала». В КХЛ дебютировал в составе «Металлурга» (2013-2015). Также Каменев выступал в НХЛ за «Нэшвилл» и «Колорадо». Форвард стал игроком СКА в 2020 году, в нынешнем сезоне провёл семь матчей, сделав одну голевую передачу при полезности «+1». Последнюю встречу хоккеист провёл за СКА 27 сентября с «Витязем».
Каменев — обладатель Кубка Гагарина 2014 года в составе «Магнитки», а также двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (2015, 2016).
- 14 октября 2021
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