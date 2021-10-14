Спортивный директор СКА: знаем, каким талантом обладает Мичков, нужно дать ему развиваться

Спортивный директор СКА Рафик Якубов рассказал о причинах перевода форварда Матвея Мичкова в МХЛ.



«Для клуба очень важно, чтобы все игроки — и в особенности молодые — получали как можно больше игровой практики. В командах системы СКА в МХЛ Матвей является безусловным лидером: получает много игрового времени, ведёт за собой партнёров, набирает очки. В СКА выстроена клубная вертикаль, которая позволяет игрокам развиваться и планомерно переходить из молодёжного во взрослый хоккей, добиваться успехов в КХЛ и в сборных России разных возрастов.



Первые матчи этого сезона показали, что Матвей способен играть на уровне КХЛ: так, можно вспомнить матч с «Адмиралом», где он набрал сразу три очка. Мы понимаем, каким талантом он обладает, и поэтому наша главная задача — позволить ему развиваться и предоставить все условия для этого. У Матвея долгосрочный контракт с клубом», — цитирует Якубова пресс-служба МХЛ.