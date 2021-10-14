Спортивный директор СКА: знаем, каким талантом обладает Мичков, нужно дать ему развиваться

Спортивный директор СКА Рафик Якубов рассказал о причинах перевода форварда Матвея Мичкова в МХЛ.
«Для клуба очень важно, чтобы все игроки — и в особенности молодые — получали как можно больше игровой практики. В командах системы СКА в МХЛ Матвей является безусловным лидером: получает много игрового времени, ведёт за собой партнёров, набирает очки. В СКА выстроена клубная вертикаль, которая позволяет игрокам развиваться и планомерно переходить из молодёжного во взрослый хоккей, добиваться успехов в КХЛ и в сборных России разных возрастов.
Первые матчи этого сезона показали, что Матвей способен играть на уровне КХЛ: так, можно вспомнить матч с «Адмиралом», где он набрал сразу три очка. Мы понимаем, каким талантом он обладает, и поэтому наша главная задача — позволить ему развиваться и предоставить все условия для этого. У Матвея долгосрочный контракт с клубом», — цитирует Якубова пресс-служба МХЛ.
- 14 октября 2021
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:33
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
10:11