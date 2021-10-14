У форварда «Авангарда» Дедунова родилась дочь
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В семье нападающего омского «Авангарда» Павла Дедунова случилось пополнение.
Как сообщает «Инстаграм» клуба, супруга хоккеиста Екатерина родила дочь. Девочку назвали Стефанией.
«У нашего нападающего Павла Дедунова и его жены Екатерины вчера родилась дочь! Назвали Стефанией, 53 см, 3830 гр. Желаем здоровья девочке и родителям, добро пожаловать в хоккейную семью», – сообщается в заявлении клуба.
Дедунов выступает за «Авангард» с сезона-2019/2020. На его счету 15 матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, в которых он сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-4». Всего на его счету 416 матчей в лиге, он набрал 70 (40+30) очков.
Также Дедунов выступал за «Амур» и «Северсталь».
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