У форварда «Авангарда» Дедунова родилась дочь

В семье нападающего омского «Авангарда» Павла Дедунова случилось пополнение.



Как сообщает «Инстаграм» клуба, супруга хоккеиста Екатерина родила дочь. Девочку назвали Стефанией.



«У нашего нападающего Павла Дедунова и его жены Екатерины вчера родилась дочь! Назвали Стефанией, 53 см, 3830 гр. Желаем здоровья девочке и родителям, добро пожаловать в хоккейную семью», – сообщается в заявлении клуба.



Дедунов выступает за «Авангард» с сезона-2019/2020. На его счету 15 матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, в которых он сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-4». Всего на его счету 416 матчей в лиге, он набрал 70 (40+30) очков.



Также Дедунов выступал за «Амур» и «Северсталь».