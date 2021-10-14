Олег Браташ сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера молодёжной сборной России

В тренерском штабе молодёжной сборной России произошли перестановки.



Как сообщает сайт ФХР, было принято решение назначить главного тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова на должность главного тренера Олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды). Главным тренером молодёжной сборной назначен Олег Браташ.



Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодёжной сборной и главным тренером олимпийской сборной.



Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России — третий по счёту. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодёжной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным тренером сборной U20. Специалист займётся подготовкой резерва для национальной команды.