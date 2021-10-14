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Источник: Ларионов может войти в штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022

Источник: Ларионов может войти в штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022
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Новый главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов может войти в тренерский штаб основной команды на Олимпиаду-2022.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», такой вариант рассматривается, окончательное решение примет главный тренер российской сборной Алексей Жамнов. Ранее было объявлено, что на место Ларионова в качестве наставника молодёжной сборной России был назначен Олег Браташ.

Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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