Источник: Ларионов может войти в штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022
Поделиться
Новый главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов может войти в тренерский штаб основной команды на Олимпиаду-2022.
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», такой вариант рассматривается, окончательное решение примет главный тренер российской сборной Алексей Жамнов. Ранее было объявлено, что на место Ларионова в качестве наставника молодёжной сборной России был назначен Олег Браташ.
Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
18:23
-
18:05
-
17:50
-
17:37
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:33
-
11:30
-
11:24
Партнерский контент