ИИХФ разрешила огласить составы сборных на ОИ-2022 в январе без расширенных списков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) разрешила национальным сборным объявить составы команд на Олимпийские игры – 2022 в январе.



«Публикаций составов команд больше не планируется. Будут только финальные списки в январе», — приводит слова пресс-службы ИИХФ ТАСС.



Ранее было объявлено, что расширенные списки должны быть предоставлены до 15 октября. Также 11 из 12 команд (кроме сборной Китая) назвали по три игрока, которые выступят на Олимпиаде.



Федерация хоккея России первыми включила в состав вратаря Андрея Василевского, нападающего Никиту Кучерова (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также нападающего Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встречи предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.