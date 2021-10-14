Ткачук намекнул на подписание нового контракта с «Оттавой»

Нападающий Брэди Ткачук намекнул на заключение нового соглашения с «Оттавой Сенаторз».



Хоккеист в своём твиттер-аккаунте опубликовал пост с Джокером и подписью: «И мы начинаем». Также журналист Фрэнк Серавалли сообщил в "Твиттере", что игрок будет присутствовать на ближайшем матче клуба с «Торонто», но не примет в нём участия.



У 21-летнего Ткачука завершился срок действия контракта новичка. За 3 сезона в НХЛ он провёл 198 матчей за «Оттаву», набрав 125 (60+65) очков при полезности «-41». В прошедшем регулярном чемпионате форвард сыграл в 56 матчах, сумев набрать 36 (17+19) очков при общей полезности "-17".



Ткачук был выбран на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим четвёртым номером.



«Оттава» сыграет первый матч регулярного чемпионата 15 октября дома с «Торонто». Начало — в 2:00 мск.