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Тренер «Баффало» — о 40-летнем Андерсоне: не знаю его реальный возраст, он всё ещё голоден

Тренер «Баффало» — о 40-летнем Андерсоне: не знаю его реальный возраст, он всё ещё голоден
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Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато высказался о голкипере клуба Крейге Андерсоне.

«Я очень впечатлён Крейгом. Я не знаю его реального возраста. Он тренируется, как молодой парень. Чтобы быть конкурентным в этой лиге, нужно иметь такой же менталитет новичка каждый год. Это то, что помогает тебе двигаться… Он всё ещё голодный парень", — приводит слова Гранато в «Твиттере» журналист Джон Вогль.

«Баффало» летом подписал однолетний контракт с Андерсоном, который собирался завершать карьеру. Соглашение заключено на сумму $ 750 тыс.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиге 40-летний голкипер выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и был третьим вратарём команды. В регулярном чемпионате-2020/2021 вратарь провёл четыре игры, ещё два матча сыграл в плей-офф.

Ранее 40-летний голкипер выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз».

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