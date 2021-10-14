Лавиолетт сравнил Овечкина с викингом. Форварду подарили топор после игры с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о топоре, который подарили в раздевалке российскому форварду и капитану клуба Александру Овечкину после матча с «Рейнджерс» (5:1). Напомним, 36-летний форвард оформил дубль во встрече.



Тренер сообщил, что данный реквизит использовался в сериале «Викинги».



«Если вы посмотрите на викингов, они вступают в бой всего буквально с тремя вещами: с храбростью, топором и щитом. А если становится действительно жарко, они роняют щит и используют только топор», — приводит слова Лавиолетта в «Твиттере» журналист Том Джулитти.



Во встрече с «Рейнджерс» Овечкин провёл на льду 20 минут и 17 секунд и отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь 732.



В следующем матче «Вашингтон» встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли – «Тампой-Бэй Лайтнинг» – 17 октября, а 20-го сыграет с «Колорадо Эвеланш».