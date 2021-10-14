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«Йокерит» отыгрался с 1:3 и одержал победу над «Сибирью», прервав серию из 4 поражений

«Йокерит» отыгрался с 1:3 и одержал победу над «Сибирью», прервав серию из 4 поражений
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Финский «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0). Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

Счёт на 9-й минуте открыл нападающий Марко Анттила, ассистент — Янне Ювонен. На 18-й минуте сравнял счёт Александр Шаров, голевой пас отдали Антон Ведин и Денис Голубев. Вперёд подопечных Андрея Мартемьянова вывел на 28-й минуте Олег Ли.

Через минуту Шаров оформил дубль, увеличив разрыв в счёте. За 11 секунд до окончания второго периода сократил отставание защитник Никлас Фриман, ему ассистировали Джордан Шрёдер и Теэму Турунен. Сравнял счёт на 43-й минуте в большинстве Вели-Матти Савинайнен, в голевой атаке поучаствовали Шрёдер и Алекс Грант.

Вперёд хозяева вышли на 52-й минуте в ситуации «6 на 5» благодаря усилиям Ханнеса Бьёрнинена, ассистировал ему Никлас Йенсен.

«Йокерит» прервал серию из четырёх поражений подряд, набрав 26 очков после 18 матчей и поднявшись на промежуточное первое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» — девятая на Востоке, новосибирский клуб имеет 13 баллов после 17 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2021, четверг. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Анттила (Ювонен) – 08:08' (5x5)   1:1 Шаров (Ведин, Голубев) – 17:59' (5x5)   1:2 Ли – 27:52' (5x5)   1:3 Шаров – 28:15' (5x5)   2:3 Фриман (Шрёдер, Турунен) – 39:49' (5x5)   3:3 Савинайнен (Шрёдер, Грант) – 42:24' (5x4)   4:3 Бьёрнинен (Йенсен) – 51:38' (6x5)
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