«Йокерит» отыгрался с 1:3 и одержал победу над «Сибирью», прервав серию из 4 поражений

Финский «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0). Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



Счёт на 9-й минуте открыл нападающий Марко Анттила, ассистент — Янне Ювонен. На 18-й минуте сравнял счёт Александр Шаров, голевой пас отдали Антон Ведин и Денис Голубев. Вперёд подопечных Андрея Мартемьянова вывел на 28-й минуте Олег Ли.



Через минуту Шаров оформил дубль, увеличив разрыв в счёте. За 11 секунд до окончания второго периода сократил отставание защитник Никлас Фриман, ему ассистировали Джордан Шрёдер и Теэму Турунен. Сравнял счёт на 43-й минуте в большинстве Вели-Матти Савинайнен, в голевой атаке поучаствовали Шрёдер и Алекс Грант.



Вперёд хозяева вышли на 52-й минуте в ситуации «6 на 5» благодаря усилиям Ханнеса Бьёрнинена, ассистировал ему Никлас Йенсен.



«Йокерит» прервал серию из четырёх поражений подряд, набрав 26 очков после 18 матчей и поднявшись на промежуточное первое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» — девятая на Востоке, новосибирский клуб имеет 13 баллов после 17 встреч.