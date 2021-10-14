Чибисов — о 2-й игре с «Салаватом»: выйдем и покажем свой хоккей. Посмотрим, чья возьмёт

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:1), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Салаватом Юлаевым».
«Пожалуй, эта и прошлая игра не отличались – Казани надо отдать должное, очень хороший соперник, играют в вязкий, цепкий хоккей, работают до конца. Удача сегодня была на нашей стороне, и мы победили.
Что просил тренерский штаб на третий игровой отрезок? Ну что просил штаб – мы оставим внутри команды.
Когда принял решение о броске перед заброшенной шайбой? Нет, просто увидел, что игрок отвалил на секунду и открылся хороший коридор, в который я набросил с кистей, шайба попала, а вратарь ничего не видел – его хорошо закрыли.
Каков настрой на Уфу, единственная команда, которая победила „Металлург“? Мы об этом не думаем, что они нас огорчили или не огорчили. Мы будем выходить и показывать свой хоккей. Там уже посмотрим, чья возьмёт», — цитирует Чибисова пресс-служба клуба.
Матч между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт в воскресенье, 17 октября. Начало — в 15:00 мск.
- 14 октября 2021
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
20:54
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:50
-
17:37
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:31