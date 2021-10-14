«Нефтехимик» забросил шайбу «Динамо» Р через внешнюю сторону сетки. Арбитры отменили гол
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В эти минуты в Риге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком». На 6-й минуте третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.
На 14-й минуте второго периода была заброшена шайба-фантом. Форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов совершил бросок, после которого шайба влетела в ворота через внешнюю сторону сетки. Сначала арбитры засчитали гол, но после видеопросмотра изменили своё решение. Видео с инцидентом доступно по ссылке.
Также в матче заброшенными шайбами у «Динамо» отметились Николай Елисеев, Рис Скарлетт и Лукаш Радил. У «Нефтехимика» отличились Булат Шафигуллин и Марат Хайруллин.
Рижане в настоящий момент занимают 10-е место в таблице Запада, «Нефтехимик» — седьмой на Востоке.
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