Крикунов: Браташ знает молодёжный хоккей, долго работал в МХЛ. Назначение логичное

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал назначение Олега Браташа наставником молодёжной сборной страны.



«Бесспорно, игрового опыта у Игоря Ларионова не занимать. Он отлично знает североамериканский хоккей, но на чемпионате мира самое важное значение имеет тренерский опыт. Это краткосрочный турнир, решения необходимо принимать мгновенно. Этим, судя по всему, и можно объяснить назначение Олега Браташа главным тренером молодёжной сборной.



До чемпионата мира остаётся чуть больше двух месяцев. Браташ досконально знает молодёжный хоккей, работал долго в МХЛ. Под его руководством молодёжная команда «Спартака» успешно выступала. Думаю, назначение весьма логичное», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.