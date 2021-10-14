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Крикунов: Браташ знает молодёжный хоккей, долго работал в МХЛ. Назначение логичное

Крикунов: Браташ знает молодёжный хоккей, долго работал в МХЛ. Назначение логичное
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал назначение Олега Браташа наставником молодёжной сборной страны.

«Бесспорно, игрового опыта у Игоря Ларионова не занимать. Он отлично знает североамериканский хоккей, но на чемпионате мира самое важное значение имеет тренерский опыт. Это краткосрочный турнир, решения необходимо принимать мгновенно. Этим, судя по всему, и можно объяснить назначение Олега Браташа главным тренером молодёжной сборной.

До чемпионата мира остаётся чуть больше двух месяцев. Браташ досконально знает молодёжный хоккей, работал долго в МХЛ. Под его руководством молодёжная команда «Спартака» успешно выступала. Думаю, назначение весьма логичное», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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