Кэмпфер: «Металлург» побеждает 14 матчей подряд — им проще играть из-за общего ритма

Нападающий «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).
«Я считаю, что большую часть матча мы здорово играли пять на пять. Но в начале третьего периода соперник вышел вперёд и потом очень здорово сыграл в обороне. Когда команда побеждает 12, 13, 14 матчей подряд — понятно, что игроки находят общий ритм, и им становится проще играть. Благодаря этому нам и забили, а мы не смогли реализовать свои моменты.
Заброшенная шайба? В том моменте Уил здорово сыграл, я увидел, что он закатывает шайбу, я подключился, он оставил шайбу. Я видел траффик перед воротами, поэтому набрасывал в ту сторону, надеясь на добивание или какой-то отскок, но повезло, что шайба зашла. Это дало нам преимущество в счёте в самом начале игры.
Да, конечно, «Металлург» — очень хороший соперник, но мы видим, что в этой лиге надо готовиться к каждой игре, мы видели, что любая команда может сыграть здорово и обыграть любого соперника. Так получилось, что в двух матчах «Металлург» был сильнее, и нам сейчас надо возвращаться к работе и готовиться к матчу, который будет в воскресенье», — цитирует Кэмпфера пресс-служба «Магнитки».
- 14 октября 2021
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