Костин: не могу дождаться дебюта в НХЛ за «Сент-Луис». Это было моей целью четыре года

Российский форвард Клим Костин прокомментировал предстоящий дебют в Национальной хоккейной лиге.



«Не могу дождаться, когда дебютирую за „Сент-Луис“. Это было моей целью последние четыре года. Мой тренировочный лагерь выдался не очень хорошим, но я буду стараться. Надеюсь, регулярный чемпионат пройдёт для меня лучше предсезонки», — приводит слова Костина в «Твиттере» журналист Лу Курач.



В прошедшем сезоне Костин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В регулярном сезоне-2020/2021 за омский клуб он провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.



Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.



Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проведёт 17 октября с «Колорадо Эвеланш».