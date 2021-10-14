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«Вашингтон» забрал с драфта отказов защитника Холовски, которого выставил «Сиэтл»

«Вашингтон» забрал с драфта отказов защитника Холовски, которого выставил «Сиэтл»
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Защитник Деннис Холовски станет игроком «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.

«Сиэтл Кракен», который выбрал хоккеиста на драфте расширения, выставил его на драфт отказов, с которого его забрали «Кэпиталз».

В прошедшем сезоне Холовски принял участие в 16 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги за «Детройт Ред Уингз», набрав в них 3 (1+2) очка при показателе полезности "-1". Всего на его счету 104 матча за всё время в лиге, в которых он набрал 24 (10+17) баллов при общей полезности "-47".

«Детройт» выбрал Холовски в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 20-м номером.

«Вашингтон» следующий матч проведёт с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Тампой». Встреча состоится 17 октября, начало — в 2:00 мск.

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