Мартемьянов: игровая дисциплина «Сибири» ни в какие ворота не лезет

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Йокерита» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Что сказать по игре… Во-первых, поздравляю «Йокерит» с победой. Они были более заряжены на результат.



Нас, конечно, подвела игровая дисциплина, очень много удалений: одни пластаются, ловят шайбы на себя, другие сидят, к сожалению. При счёте 3:1 мы почему-то перешли на другой хоккей, хотя такого задания не было.



Причина поражения только в этом. И игровая дисциплина – это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.



«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 баллов после 17 встреч.