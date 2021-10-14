Мартемьянов: игровая дисциплина «Сибири» ни в какие ворота не лезет
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Йокерита» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Что сказать по игре… Во-первых, поздравляю «Йокерит» с победой. Они были более заряжены на результат.
Нас, конечно, подвела игровая дисциплина, очень много удалений: одни пластаются, ловят шайбы на себя, другие сидят, к сожалению. При счёте 3:1 мы почему-то перешли на другой хоккей, хотя такого задания не было.
Причина поражения только в этом. И игровая дисциплина – это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 баллов после 17 встреч.
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