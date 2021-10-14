Браташ рассказал о задачах на посту главного тренера молодёжной сборной России

Новый главный тренер молодёжной сборной России Олег Браташ прокомментировал назначение на новую должность.



«О назначении я узнал в четверг. Это ответственность, потому что впереди чемпионат мира. В работе ничего особо не поменялось, просто теперь другая сборная, не олимпийская, а молодёжная. ЧМ — накануне, поэтому сейчас уже включился в работу по подготовке.



Я буду работать так, как умею. Опыт работы тренерский у меня довольно большой. Цель одна — победа на чемпионате мира, какие могут быть другие цели», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».



Напомним, Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодёжной сборной и главным тренером олимпийской сборной.