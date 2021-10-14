Диктор матчей АХЛ совершил каминг-аут

Диктор матчей Американской хоккейной лиги (АХЛ) Джейсон Шая сообщил о нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Я пережил психические страдания — тяжело, когда ты скрываешь что-то так долго от большинства людей. Действительно, очень страшно потом просто впустить всех в свой мир. Это пугает, это ошеломляет, я не знал, как люди отреагируют на это.
У меня был двоякий мотив: просто быть тем, кто я есть. Это во-первых. Во-вторых, я чувствовал, что должен сделать это, потому что я был в долгу перед другими. Кто-то может на это взглянуть и сказать: «Хорошо, я тоже заявлю об этом сейчас».
Люк Прокоп стал примером, увидев поддержку, которую он получил, я действительно был в восторге. Я был счастлив за него. Я знал, что люди поддержат и меня.
Это был невероятный поток поддержки. Я не могу сосчитать, сколько людей обратилось ко мне, чтобы сказать: «Если тебе что-то нужно, я здесь, чтобы помочь тебе». Это потрясающе», — приводит слова Шая официальный сайт НХЛ.
- 14 октября 2021
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