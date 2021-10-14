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Каменев: буду помогать ЦСКА выиграть Кубок чем смогу. Свои личные цели — во вторую очередь

Каменев: буду помогать ЦСКА выиграть Кубок чем смогу. Свои личные цели — во вторую очередь
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Только положительные эмоции. Хорошо, что получилось попасть в такой клуб. Всё будет хорошо, начинаем с чистого листа. Мои цели совпадают с командными. Здесь нет другой цели, кроме как идти за Кубком. Я готов к этому, буду помогать, чем смогу, и полностью отдаваться ЦСКА. А свои личные цели уже во вторую очередь.

Нужно будет привыкать к более продолжительной по времени дороге до арены. А в остальном всё хорошо. Сама арена нравится, приятно было на ней играть в прошлом сезоне. ЦСКА хорошо поддерживают болельщики — это самое главное. Отличные эмоции от первого дня, проведённого в клубе», — приводит слова Каменева «Матч ТВ».

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