Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 15 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 15 октября. В Западной конференции на первое место вышел финский «Йокерит» с 26 очками после 18 матчей, накануне обыгравший дома «Сибирь» (4:3), уступая по ходу игры со счётом 1:3. Второе место занимает петербургский СКА с 25 баллами и 17 сыгранными встречами, третье место делят московское и минское «Динамо», после 17 матчей набравшие по 24 очка.



На Востоке лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 17 встреч. Вчера, 14 октября, подопечные Ильи Воробьёва обыграли «Ак Барс» (2:1) и одержали 14-ю победу подряд, установив новый личный рекорд в КХЛ. Второе место — у «Трактора», имеющего в своём активе 30 баллов после 18 игр. Третье место — у «Салавата Юлаева». Уфимцы набрали 25 очков после 17 матчей.