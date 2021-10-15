Две передачи Гаврикова помогли «Колумбусу» разгромить «Аризону» со счётом 8:2

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризона Койотс». Встреча прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Александр Тексье, Бун Дженнер, Джейк Бин, Зак Варенски, Макс Доми и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Аризону» забивали Антон Строльман и Клейтон Келлер.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».