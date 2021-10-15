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Две передачи Гаврикова помогли «Колумбусу» разгромить «Аризону» со счётом 8:2

Две передачи Гаврикова помогли «Колумбусу» разгромить «Аризону» со счётом 8:2
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризона Койотс». Встреча прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Александр Тексье, Бун Дженнер, Джейк Бин, Зак Варенски, Макс Доми и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Аризону» забивали Антон Строльман и Клейтон Келлер.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Тексье (Доми, Гавриков) – 00:40' (5x5)   2:0 Бьёркстранд (Веренски, Ворачек) – 14:05' (5x4)   3:0 Дженнер (Доми) – 20:35' (4x4)   3:1 Строльман (Круз, Ларссон) – 21:03' (5x5)   4:1 Бьёркстранд (Рослович, Гавриков) – 31:10' (5x5)   5:1 Бин (Ворачек, Лайне) – 34:16' (5x5)   6:1 Веренски (Лайне, Бьёркстранд) – 44:33' (5x4)   7:1 Доми (Силлинджер, Пик) – 48:48' (5x5)   7:2 Келлер (Кессел, Гостисбер) – 56:46' (5x4)   8:2 Нюквист (Бьёркстранд, Рослович) – 58:36' (5x5)
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