«Флорида» в овертайме обыграла «Питтсбург», Бобровский сделал 43 сейва и пропустил 4 гола

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Санрайзе на «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды), Энтони Дюклер, Аарон Экблад (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 43 броска. В составе «Питтсбурга» отличились Дэнтон Хайнен, Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Эван Родригес.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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