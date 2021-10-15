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«Флорида» в овертайме обыграла «Питтсбург», Бобровский сделал 43 сейва и пропустил 4 гола

«Флорида» в овертайме обыграла «Питтсбург», Бобровский сделал 43 сейва и пропустил 4 гола
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Санрайзе на «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды), Энтони Дюклер, Аарон Экблад (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 43 броска. В составе «Питтсбурга» отличились Дэнтон Хайнен, Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Эван Родригес.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Вераге (Барков) – 09:17' (5x5)   2:0 Дюклер (Ватрано, Форслинг) – 23:57' (5x5)   2:1 Хайнен (Симон, Марино) – 31:45' (5x4)   2:2 Картер (Капанен, Летанг) – 38:58' (5x4)   2:3 Гюнцель (Картер, Летанг) – 48:01' (5x5)   2:4 Родригес (Цукер, Фридман) – 48:31' (5x5)   3:4 Экблад – 53:29' (5x5)   4:4 Экблад (Типпетт, Юбердо) – 55:07' (5x5)   5:4 Вераге (Барков, Уигар) – 61:37' (3x3)
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