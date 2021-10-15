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«Рейнджерс» уступил «Далласу» в овертайме, у Панарина ассист

«Рейнджерс» уступил «Далласу» в овертайме, у Панарина ассист
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В матче Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якоб Петерсон, Радек Факса и Миро Хейсканен. Российский форвард Александр Радулов за 17.21 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой российский нападающий Денис Гурьянов за 11.56 на льду сделал четыре броска по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Антон Худобин за 13.31 совершил шесть сейвов из шести бросков.

За «Рейнджерс» голы забили Адам Фокс и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин за 20.53 на льду сделал результативную передачу, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Голкипер Игорь Шестёркин совершил 23 сейва из 26 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Петерсон – 19:25' (5x5)   0:2 Факса (Хейсканен, Сутер) – 26:11' (5x4)   1:2 Фокс (Линдгрен, Панарин) – 28:43' (5x5)   2:2 Крайдер (Миллер, Зибанеджад) – 35:54' (5x5)   2:3 Хейсканен (Бенн) – 61:38' (5x5)

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт на выезде с «Монреаль Канадиенс» 17 октября, а «Старз» в этот же день в гостях сыграют с «Бостон Брюинз».

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