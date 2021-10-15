«Баффало» разгромил «Монреаль» в своём первом матче сезона

В матче Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» дома разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Виктор Олофссон, Андерс Бьорк и Тейдж Томпсон. За «Канадиенс» единственный гол забил Крис Уайдман. Российский защитник Александр Романов за 18.52 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

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Следующий матч «Баффало» проведёт 16 октября с «Аризоной Койотс», а «Монреаль» 17 октября примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.