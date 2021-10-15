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«Баффало» разгромил «Монреаль» в своём первом матче сезона

«Баффало» разгромил «Монреаль» в своём первом матче сезона
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В матче Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» дома разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Земгус Гиргенсонс, Виктор Олофссон, Андерс Бьорк и Тейдж Томпсон. За «Канадиенс» единственный гол забил Крис Уайдман. Российский защитник Александр Романов за 18.52 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч «Баффало» проведёт 16 октября с «Аризоной Койотс», а «Монреаль» 17 октября примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Окпосо (Брайсон, Миллер) – 06:40' (5x4)   2:0 Гиргенсонс (Миллер, Икин) – 17:35' (5x5)   2:1 Уайдман (Армиа, Перро) – 29:33' (5x5)   3:1 Олофссон (Брайсон, Скиннер) – 37:05' (5x4)   4:1 Бьорк (Гиргенсонс, Хиностроза) – 39:04' (5x5)   5:1 Томпсон (Скиннер, Олофссон) – 44:29' (5x4)

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

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