Дебютант НХЛ «Сиэтл» одержал первую победу в истории

Клуб «Сиэтл Кракен», который проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, одержал первую победу в истории. Команда на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн, Брэндон Танев (2) и Александер Веннберг. За «Предаторз» голы забили Ээли Толванен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 11.48 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Напомним, в своём первом матче в НХЛ «Сиэтл» уступил «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:4.

Следующий матч сезона «Кракен» проведёт на выезде 17 октября с «Коламбус Блю Джекетс», а «Нэшвилл» в этот же день примет «Каролину Харрикейнз».