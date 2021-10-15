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Дебютант НХЛ «Сиэтл» одержал первую победу в истории

Дебютант НХЛ «Сиэтл» одержал первую победу в истории
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Клуб «Сиэтл Кракен», который проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, одержал первую победу в истории. Команда на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн, Брэндон Танев (2) и Александер Веннберг. За «Предаторз» голы забили Ээли Толванен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 11.48 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Напомним, в своём первом матче в НХЛ «Сиэтл» уступил «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:4.

Следующий матч сезона «Кракен» проведёт на выезде 17 октября с «Коламбус Блю Джекетс», а «Нэшвилл» в этот же день примет «Каролину Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Толванен (Канин, Гранлунд) – 03:18' (5x5)   1:1 Макканн (Джордано) – 15:27' (5x4)   1:2 Танев (Веннберг, Донской) – 17:33' (5x4)   2:2 Йози (Форсберг, Дюшейн) – 24:36' (5x4)   2:3 Веннберг (Барре-Буле) – 29:54' (5x5)   2:4 Танев (Макканн, Эпплтон) – 58:39'   3:4 Гранлунд – 59:20'
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