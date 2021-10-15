Защитник «Тампы» Сергачёв имеет показатель полезности «-7» после двух матчей сезона НХЛ

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 21.56 на льду отдал две результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «-3». По итогам двух матчей сезона показатель полезности российского защитника составляет «-7», что на данный момент является худшим результатом во всей лиге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат (2), Стивен Стэмкос (2), Росс Колтон, Никита Кучеров и Алекс Киллорн. Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде 17 октября с «Вашингтон Кэпиталз», а «Детройт» в этот же день примет «Ванкувер Кэнакс».