Шестёркин — о голе Хейсканена в овертайме: должен был отражать этот бросок

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ) прокомментировал гол финского защитника «звёзд» Миро Хейсканена в овертайме и рассказал, как отреагировал на тренерское решение об оставлении в запасе на первый матч сезона с «Вашингтон Кэпиталз».
«Гол Хейсканена? Я должен был отражать этот бросок. Мог ли я сыграть два матча за два дня? Это тренерское решение. Если бы он захотел дать мне две игры подряд, то я бы сыграл две игры подряд. Я нахожусь здесь, чтобы помогать команде всем, чем только могу. А что касается двух матчей за дня два, то это больше психологическая нагрузка нежели физическая», — приводит слова Шестёркина журналист Винс Меркольяно.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 15 октября 2021
-
06:33
-
06:26
-
06:15
-
06:02
-
06:00
-
05:52
-
05:32
-
05:23
-
05:13
-
04:59
-
04:51
-
04:44
-
03:17
-
01:20
- 14 октября 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:51
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:32
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
20:54
-
20:28
-
20:19
-
20:10