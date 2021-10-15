Шестёркин — о голе Хейсканена в овертайме: должен был отражать этот бросок

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ) прокомментировал гол финского защитника «звёзд» Миро Хейсканена в овертайме и рассказал, как отреагировал на тренерское решение об оставлении в запасе на первый матч сезона с «Вашингтон Кэпиталз».

«Гол Хейсканена? Я должен был отражать этот бросок. Мог ли я сыграть два матча за два дня? Это тренерское решение. Если бы он захотел дать мне две игры подряд, то я бы сыграл две игры подряд. Я нахожусь здесь, чтобы помогать команде всем, чем только могу. А что касается двух матчей за дня два, то это больше психологическая нагрузка нежели физическая», — приводит слова Шестёркина журналист Винс Меркольяно.

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