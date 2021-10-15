Тайлер Бертуцци оформил первый покер сезона НХЛ, четырежды переиграв Андрея Василевского
Поделиться
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6.
За «Детройт» голы забили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци (4) и Владислав Наместников. Канадец Бертуцци стал автором первого покера нынешнего сезона НХЛ. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 20 сейвов из 26 бросков. В ходе встречи «Детройт» вёл 3:0, 4:1 и 6:3, но «молниям» удалось отыграться в основное время благодаря трём голам в последние семь минут третьего периода. Гости смогли перевести игру в овертайм, где точным броском отметился оформивший дубль чешский нападающий Ондржей Палат.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Комментарии
- 15 октября 2021
-
07:31
-
07:15
-
06:59
-
06:52
-
06:43
-
06:42
-
06:33
-
06:26
-
06:15
-
06:02
-
06:00
-
05:52
-
05:32
-
05:23
-
05:13
-
04:59
-
04:51
-
04:44
-
03:17
-
01:20
- 14 октября 2021
-
23:46
-
23:39
-
23:27
-
23:16
-
23:11
-
22:59
-
22:51
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:40
-
21:32
-
21:24
Партнерский контент