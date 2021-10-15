Тайлер Бертуцци оформил первый покер сезона НХЛ, четырежды переиграв Андрея Василевского

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6.

За «Детройт» голы забили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци (4) и Владислав Наместников. Канадец Бертуцци стал автором первого покера нынешнего сезона НХЛ. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 20 сейвов из 26 бросков. В ходе встречи «Детройт» вёл 3:0, 4:1 и 6:3, но «молниям» удалось отыграться в основное время благодаря трём голам в последние семь минут третьего периода. Гости смогли перевести игру в овертайм, где точным броском отметился оформивший дубль чешский нападающий Ондржей Палат.

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