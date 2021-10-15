Яков Тренин подрался с Винсом Данном, заступившись за партнёра по команде

Клуб «Сиэтл Кракен», который проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, одержал первую победу в истории. Команда на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн, Брэндон Танев (2) и Александер Веннберг. За «Предаторз» голы забили Ээли Толванен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. Российский форвард Яков Тренин за 11.48 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Также в активе Якова драка с защитником «Сиэтла» Винсом Данном. Канадский защитник «кракенов» применил силовой приём против форварда «Нэшвилла» Колтона Сиссонса, после чего Тренин заступился за партнёра и вступил в поединок с Данном.

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