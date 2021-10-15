«Сегодня он просто доминировал». Бриндамор — об игре Свечникова с «Айлендерс»

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского нападающего Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).



21-летний форвард стал автором двух заброшенных шайб, проведя на льду 20 минут 6 секунд, заработав показатель полезности «+1».



«Оценить игру Свечникова? Сегодня он просто доминировал. Казалось, что шайба лежит на крюке его клюшки всякий раз, как только он оказывался на льду. Однажды он нарушил правила – и этот момент в его игре нужно исправлять – но в целом он был очень хорош», — сказал Бриндамор после матча.



В следующем матче «Каролина» сыграет в гостях с «Нэшвиллом». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 3:00 мск.