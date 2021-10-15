Миронов — о 2:1 с минским «Динамо»: через такие победы и создаётся коллектив

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (2:1, ОТ).



«Игра понравилась, много моментов у соперника и у нас. Где-то дисциплина нас подводит, но сыграли в меньшинстве хорошо. Нам нужна была эта победа, после трёх поражений команда хотела доказать. Было обидно пропустить на последней минуте, но это хоккей. Через такие победы и создаётся коллектив, чтобы в следующих играх работать всей командой», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.



«Спартак» в настоящий момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков после 18 матчей. В следующей встрече красно-белые сыграют дома с ЦСКА (18 октября).