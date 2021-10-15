Кенневилль: Бобровский в полном порядке. Он всё контролировал в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4, ОТ).



33-летний вратарь отразил 43 броска.



«Бобровский сделал несколько ключевых сейвов. Соперник оказывался в одиночку перед воротами, и он брал непростые шайбы, плотно перекрывал опасные зоны. Он в полном порядке, он смотрелся солидно и всё контролировал. Хорошая победа Бобровского, хороший старт для нас», — заявил главный тренер «Пантерз».



В следующем матче «Флорида» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Стартовое вбрасывание — в 1:00 по московскому времени.