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Кенневилль: Бобровский в полном порядке. Он всё контролировал в матче с «Питтсбургом»

Кенневилль: Бобровский в полном порядке. Он всё контролировал в матче с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4, ОТ).

33-летний вратарь отразил 43 броска.

«Бобровский сделал несколько ключевых сейвов. Соперник оказывался в одиночку перед воротами, и он брал непростые шайбы, плотно перекрывал опасные зоны. Он в полном порядке, он смотрелся солидно и всё контролировал. Хорошая победа Бобровского, хороший старт для нас», — заявил главный тренер «Пантерз».

В следующем матче «Флорида» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Стартовое вбрасывание — в 1:00 по московскому времени.

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