Вудкрофт — о проигрыше «Спартаку»: просто не забили свои моменты

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (1:2, ОТ).



«Обе команды играли здорово, вратарь соперника сыграл отлично, как и наш. Мы просто не забили свои моменты, но мне понравилось, как команда показывала характер, прибавляя с каждой минутой, заработали очко, были шансы в овертайме», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.



«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 17 матчей.



Подопечные Крэйга Вудкрофта в следующем матче примут дома владивостокский «Адмирал». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Стартовое вбрасывание — в 17:10 мск.