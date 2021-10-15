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Вудкрофт — о проигрыше «Спартаку»: просто не забили свои моменты

Вудкрофт — о проигрыше «Спартаку»: просто не забили свои моменты
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (1:2, ОТ).

«Обе команды играли здорово, вратарь соперника сыграл отлично, как и наш. Мы просто не забили свои моменты, но мне понравилось, как команда показывала характер, прибавляя с каждой минутой, заработали очко, были шансы в овертайме», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 17 матчей.

Подопечные Крэйга Вудкрофта в следующем матче примут дома владивостокский «Адмирал». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Стартовое вбрасывание — в 17:10 мск.

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