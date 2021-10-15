Григоренко — о Плэтте: какая от него помощь? Пригласите заливщика, он тоже потолкается

Бывший игрок и капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко раскритиковал игру нападающего уфимской команды Джеффа Плэтта.



«Плэтт для меня совершенно непонятный игрок. Для чего его оставили? Думают, что он результат сделает? Нет. Статистику тоже не обманешь. Когда он приехал, были яркие матчи, не спорю. Плэтт поначалу забивал, что-то делал, а потом просто как с горки скатился и поехал вниз.



Какой объем работы он делает? Подождите, у него вообще какая задача: обороне помогать или матчи выигрывать? Нападающий для чего нужен?



Плэтт — форвард оборонительного плана? Но результата что-то от него все равно никакого нет. Ни в обороне, ни в атаке. Я ведь давно знаю Плэтта, он всегда был для меня непонятным игроком. Его остальные хоккеисты, мягко говоря, не особо любят. За разные поступки. На льду под шкуру кому-то залезть он может, а толку? Ради удаления в чужой зоне? Он ведь их получает.



Вот вы говорите, что он агрессию даёт, обороне помогает. Да он в чужой зоне удаляется. Какая от него помощь? На льду потолкаться любой может. Пригласите тогда заливщика льда, он тоже может потолкаться, шайбу в свои ворота привезти и удалиться в чужой зоне», — цитирует Григоренко Горобзор.ру.