«Спартак» расторг контракт с Рыловым по взаимному соглашению сторон

«Спартак» сообщил, что защитник Яков Рылов покидает команду.



Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.



В нынешнем сезоне 36-летний защитник провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями при показателе полезности «-1». Рылов выступал за красно-белых с 2019 года.



Всего на счету хоккеиста 703 матча в КХЛ, в которых он набрал 240 (61+179) очков при общей полезности «+17». Также Рылов выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».



В нынешнем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков после 18 матчей. В следующем матче, который пройдёт 18 октября, подопечные Бориса Миронова сыграют дома с ЦСКА.