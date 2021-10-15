Стэмкос — о победе над «Детройтом»: сумасшедший матч! Фундамент для обретения уверенности

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от победы в овертайме над «Детройт Ред Уингз» (7:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Сумасшедший матч! Возможно, мы не заслуживали столько времени провести в отстающих сегодня. Сезон только начался, но это хороший знак, что мы можем выигрывать такие матчи, как этот. Это тот фундамент, который помогает обрести уверенность в себе», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



Отметим, что 31-летний форвард забросил в матче две шайбы, а также отдал одну голевую передачу.



Напомним, в следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.