Стэмкос — о победе над «Детройтом»: сумасшедший матч! Фундамент для обретения уверенности
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от победы в овертайме над «Детройт Ред Уингз» (7:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Сумасшедший матч! Возможно, мы не заслуживали столько времени провести в отстающих сегодня. Сезон только начался, но это хороший знак, что мы можем выигрывать такие матчи, как этот. Это тот фундамент, который помогает обрести уверенность в себе», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Отметим, что 31-летний форвард забросил в матче две шайбы, а также отдал одну голевую передачу.
Напомним, в следующем матче «Тампа» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября. Начало — в 2:00 мск.
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