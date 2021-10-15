Защитник Осипов вернулся в «Куньлунь». Он расторг контракт с клубом в декабре 2020 года

«Куньлунь» объявил о возвращении защитника Дениса Осипова.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, с игроком был заключён односторонний контракт сроком на один год. Также «Куньлунь» заявил, что Осипов имеет возможность получения китайского гражданства.



Ранее 34-летний хоккеист выступал за «Куньлунь» с сентября 2019 года по декабрь 2020 года, после чего с игроком было расторгнуто соглашение. Осипов с тех пор находился в статусе свободного агента.



За карьеру в КХЛ игрок также защищал цвета ХК МВД, «Автомобилиста», «Адмирала», магнитогорского «Металлурга», «Локомотива» и минского «Динамо».



В общей сложности Осипов провёл в лиге 391 матч, отметившись 70 (23+47) очками при показателе полезности «+12» и 218 минутах штрафного времени.