Экс-форвард СКА Хендемарк стал игроком шведского «Мальмё»

Экс-нападающий СКА Фредрик Хендемарк продолжит карьеру в шведском «Мальмё Редхоукс».



«Я хотел вернуться домой и играть за «Мальмё», мне очень нравится здесь. Я впервые стану отцом в феврале, так что для семьи тоже хорошо, что я вернусь домой.



В последние дни всё прошло быстро. Я провёл почти все игры за СКА в этом сезоне КХЛ. Я взял время и пропустил один матч, на следующий день мне сказали, что не хотят, чтобы я уходил. Но мы расторгли контракт по обоюдному согласию, а потом довольно быстро появился вариант с «Мальмё», — приводит слова Хендемарка HockeyNews.se.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний форвард принял участие в 15 матчах, в которых сумел набрать 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1». Хендемарк перешёл в СКА летом 2021 года.



Ранее он выступал в Швеции за «Лександ» и «Мальмё». Также нападающий играл в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2020/2021, проведя восемь матчей и забросив одну шайбу.