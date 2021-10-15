Агент российского форварда «Рейнджерс» Кравцова сообщил, что ищет игроку другой клуб

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова сообщил, что они с игроком ищут варианты обмена из клуба.
«Мы попросили обмен, и сейчас работаем, чтобы найти Виталию новую команду. Останется ли он в Америке? Время покажет. У нас есть более 20-ти заинтересованных команд. Всё упирается в то, что устроит «Рейнджерс», чтобы отдать Виталия, который был задрафтован в топ-10 на драфте НХЛ», — приводит слова Мильштейна канал НХЛ во «ВКонтакте».
Ранее «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ.
Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
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