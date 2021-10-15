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Андрей Зубарев «прошил» вратаря «Автомобилиста» после эффектного оставления от Хохрякова

Андрей Зубарев «прошил» вратаря «Автомобилиста» после эффектного оставления от Хохрякова
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к концу первого периода — 1:0 в пользу подопечных Томи Лямся.

На 5-й минуте встречи уфимская команда провела быструю атаку. Степан Санников отдал передачу на Петра Хохрякова. Российский нападающий на скорости заехал в зону атаки, а затем скинул шайбу себе за спину. Андрей Зубарев доехал и мощно с ходу выстрелил — Владимир Галкин оказался бессилен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, это третья очная встреча команд в текущем сезоне. Ранее в обоих матчах победу одерживал «Салават» — 4:2 и 3:2.

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