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Никита Гусев дебютирует за СКА в матче с «Йокеритом»

Никита Гусев дебютирует за СКА в матче с «Йокеритом»
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Сегодня, 15 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и финским «Йокеритом». Встреча состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе гостей дебютирует Никита Гусев.

СКА:

Юханссон (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Кирсанов — Робинсон, Гусев — Вей — Тимкин;
Паутов — Пыленков, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;
Фальковский, Воробьёв — Марченко — Морозов; Галимов.

12 октября санкт-петербургский СКА объявил о подписании контракта с форвардом Никитой Гусевым до конца сезона-2021/2022. Хоккеист будет выступать в петербургском клубе под 97-м номером.

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