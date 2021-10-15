Никита Гусев дебютирует за СКА в матче с «Йокеритом»

Сегодня, 15 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и финским «Йокеритом». Встреча состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Начало — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе гостей дебютирует Никита Гусев.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Кирсанов — Робинсон, Гусев — Вей — Тимкин;

Паутов — Пыленков, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;

Фальковский, Воробьёв — Марченко — Морозов; Галимов.

12 октября санкт-петербургский СКА объявил о подписании контракта с форвардом Никитой Гусевым до конца сезона-2021/2022. Хоккеист будет выступать в петербургском клубе под 97-м номером.