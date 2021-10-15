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Владислав Каменев выйдет в 4-м звене ЦСКА в матче с «Адмиралом». Это его дебют за клуб

Владислав Каменев выйдет в 4-м звене ЦСКА в матче с «Адмиралом». Это его дебют за клуб
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Стал известен состав московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск.

В составе столичной команды дебютирует 25-летний нападающий Владислав Каменев.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Сведберг — Гилмор, Попов — Андронов — Карнаухов;
Нестеров — Сергеев, Слепышев — Гуськов — Григоренко;
Луговяк — Ибрагимов, Окулов — Соркин — Плотников;
Калиниченко, Каменев — Светлаков — Сошников; Полтапов.

Напомним, 12 октября Каменев стал игроком «Сибири» в результате обмена со СКА. Затем новосибирский клуб сообщил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон. 14 октября нападающий Владислав Каменев подписал контракт с московским ЦСКА.

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