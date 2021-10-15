«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Салавату» третье поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 5-й минуте Андрей Зубарев вывел уфимцев вперёд после эффектного оставления от Петра Хохрякова. На 28-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт при игре «четыре на четыре». На 48-й минуте Степан Санников с передачи Данила Алалыкина забросил вторую шайбу в ворота Владимира Галкина. Через 37 секунд Маркус Гранлунд забил третий гол. На 55-й минуте Станислав Бочаров отыграл одну шайбу. Через 1 минуту 10 секунд Стефан Да Коста сравнял счёт. За секунду до конца овертайма Да Коста оформил дубль, принеся победу своей команде.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 17 октября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 18 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо».