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«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Салавату» третье поражение подряд

«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и в овертайме нанёс «Салавату» третье поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Зубарев (Хохряков, Санников) – 04:17' (5x5)   1:1 Макеев (Да Коста, Блэкер) – 27:57' (4x4)   1:2 Санников (Алалыкин) – 47:35' (5x5)   1:3 Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен) – 48:12' (5x5)   2:3 Бочаров (Блэкер, Мэйсек) – 54:04' (5x4)   3:3 Да Коста (Гуркин, Шумаков) – 55:14' (5x5)   4:3 Да Коста (Макеев, Блэкер) – 64:59' (3x3)

На 5-й минуте Андрей Зубарев вывел уфимцев вперёд после эффектного оставления от Петра Хохрякова. На 28-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт при игре «четыре на четыре». На 48-й минуте Степан Санников с передачи Данила Алалыкина забросил вторую шайбу в ворота Владимира Галкина. Через 37 секунд Маркус Гранлунд забил третий гол. На 55-й минуте Станислав Бочаров отыграл одну шайбу. Через 1 минуту 10 секунд Стефан Да Коста сравнял счёт. За секунду до конца овертайма Да Коста оформил дубль, принеся победу своей команде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 17 октября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 18 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо».

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