Николишин — о ситуации с тренерским штабом сборной России: вакханалия и клоунада

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с тренерским штабом сборной России по хоккею.

«Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это всё смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут политические игры, которые не светят для нас ничего хорошего. Насколько глупо было объявлять Знарка, чтобы через день говорить, что вы всё узнаете из официальных источников. Как вот понять? Третьяк объявляет о назначении Знарка, а потом говорит, что официально ничего не говорилось. А ты кто тогда? Ты же президент федерации. Если ты не официальное лицо, то ты кто? Он же заявил журналистам, что тренером будет Знарок.

Через два дня говорят, что был Экспертный совет и тренером будет Жамнов. Потом поползли слухи, что ему будут помогать Знарок и Брагин. Я так понимаю, что деть их уже некуда. Сначала объявили, потом заднюю включили, но где-то они же должны быть. И пресса начинает всё это муссировать. На сегодняшний день официально сказано только, что Жамнов — главный тренер. Дальше он будет собирать штаб, и в неофициальных источниках называются кандидатуры — Кудашов, Фёдоров, Набоков и Серёга Гончар. Потом появилась информация, что помощником менеджера будет Ковальчук. Но у нас же сейчас один менеджер Всея Руси. Это Роман Борисович Ротенберг», — сказал Николишин в эфире передачи «Коммент.Шоу».