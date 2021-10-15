«Трактор» одержал седьмую победу подряд, дома обыграв «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 6-й минуте Томаш Гика вывел челябинцев вперёд. На 11-й минуте Амир Гараев сравнял счёт. Через 45 секунд Никита Феоктистов, реализовав численное большинство, забросил вторую шайбу в ворота Романа Вилла. На 46-й минуте Томаш Гика сравнял счёт, оформив дубль. На 58-й минуте Теэму Пулккинен забросил с передачи Алексея Бывальцева. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Тертышный.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 17 октября в Челябинске сыграет с московским «Динамо». «Сочи» 18 октября примет «Авангард».
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