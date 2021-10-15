Видео победного гола «Автомобилиста» в ворота «Салавата» за 1 секунду до конца овертайма

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

На последних секундах овертайма после ошибки нападающего «Салавата» игроки «Автомобилиста» убежали в контратаку «три в одного». Шайбу у ворот получил Стефан Да Коста. Французский нападающий обыграл голкипера уфимцев Юху Метсолу и отправил шайбу в уже пустые ворота. Таким образом, Да Коста принёс «Автомобилисту» победу за секунду до конца овертайма.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, это первая победа «Автомобилиста» во встрече с «Салаватом» в сезоне. Ранее в обоих матчах победу одерживал «Салават» — 4:2 и 3:2.