Николишин — о наезде в 90-х: приехали два парня из «Ореховских», полиция сидела в засаде

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин рассказал историю из начала карьеры в 1990-х.

«После того как меня выбрали на драфте НХЛ, ко мне подошёл на тот момент коммерческий директор «Динамо» Валерий Павлинович Шанцев и попросил остаться в клубе ещё на несколько сезонов. «Я тебе обещаю двухкомнатную квартиру, и потом спокойно уедешь». Всё, мы договорились, он сдержал своё слово — получаю квартиру, и нужно делать в ней ремонт. Мы с супругой поехали покупать плитку в ванную — купили, загрузили в багажник, на «шестёрке» поехали домой. На перекрёстке попадаю в случайную аварию. Никакой подставы. Просто несильно столкнулись: у меня разбит передний бампер, у него — задний бампер. Там выскочил какой-то браток — мы порамсили на дороге, потом он прыгнул в машину и уехал. Я дождался ментов, объяснил им ситуацию и всё — меня отпустили, потом группа разбора и всё такое. Тот, конечно, грозился: «Я тебя найду, прибью» и всё прочее.



Приехал домой — тут же вокруг вырастает группа благодетелей. Мои школьные друзья говорят: «У нас тут пацаны рядом, сейчас приедут, всё порешают». Подъехали такие вот пацаны — сначала одни, потом другие. За ними подтянулись ещё одни и говорят: «С теми не рамси, давай с нами, а то ноги поломаем битой». И понеслось. Из-за этой аварии началась вот такая катавасия, причём я никого не просил ни о чём.



Ну чем закончилось? Закончилось тем, что я определился с одной группой из этих вот помощников. И вот они ко мне подходят и говорят: «Слушай, да, мы всё закроем, но за это ты нам должен две «восьмёрки» или $ 15 тыс.». Я думаю: ну ничего себе помощь. Причём они узнали, что я уже контракт подписал, и я понимаю, что дело катится не в том направлении. Обратился к президенту «Динамо» Александру Яковлевичу Стеблину, он дал мне номер телефона — дальше я уже позвонил. Приехали силовые структуры, и два дня они сидели в засаде у меня дома. Ко мне приехали два пацана из «Ореховских».



Один поднялся в квартиру — его скрутили в подъезде, а дальше началось самое интересное. Второй сидел в машине и когда прочухал о ситуации, рванул в одно место. У полиции были обложены все места, куда можно было поехать, но, как полагается в России, машина у полицейских не завелась, и они не смогли перекрыть дорогу. Тот уезжает, бросает машину и убегает в народ, где теряется в толпе. Бригада полицейских, у которых не завелась машина, начинает бежать за ним и вылавливает какого-то парня в автобусе. Притаскивают человека мне на опознание, а я говорю, что это не он. Парень говорит, что на работу ехал. Такая кинокомедия», — сказал Николишин в эфире передачи «Коммент.Шоу».